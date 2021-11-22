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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 asırlık cami duvar süslemeleri ile dikkat çekiyor

İHA

2 asırlık cami duvar süslemeleri ile dikkat çekiyor

Yozgat’ta 221 yıl önce inşa edilen ahşap işlemeleri, el işi duvar süslemeleri ve barok tarzı motiflerin bulunduğu tavan mimarisi ile dikkat çeken Başçavuşzade cami görünümü ile dikkat çekiyor.
Yozgat’ın İstanbulluoğlu Mahallesinde kesme taştan kareye yakın dikdörtgen planlı tarihi Başçavuşzade cami, mimari ve içyapısıyla iki asırdan beri hizmet vermeye devam ediyor. Duvar çizimleriyle Anadolu’daki tarihi camiler içerisinde farklı bir öneme sahip olan 2 asırlık ibadethane, dışarıdan bakıldığında sade yapısına karşın içerisine girildiğinde duvar ve tavan süslemeleriyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Miladi 1215 hicri ise 1800 yılında
Yozgat’ın köklü ailelerinden Çapanoğlu Süleyman Bey'in Başçavuşu olan Halil Ağa tarafından yaptırılan caminin duvarlarında kalem işlemeli doğa manzaraları, gül ve çiçek motifli kır yapıları, köşkler, çadırlar, köprüler, yel değirmenleri, dereler, çeşmeler, küçük camiler ve kepenklerini açmış dükkânlar yer alıyor. Caminin tavanında ise barok tarzı motifler yer alıyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 20102011 yıllarında restore edilen camide vatandaşlar huşu içerisinde ibadetlerini sürdürmeye devam ediyor.
Cami cemaatlerinden Kamil Kılıç, “Camide huşu içerisinde namazımızı kılıyoruz, daha önce böyle bir cami görmemiştik, motif ve süslemelerine hayran kaldık. Ecdadımız çok güzel yapmış biz de sahip çıkıyoruz” dedi.
Asırlık caminin tarihi ile ilgili bilgi veren cami İmam Hatibi Hüseyin Gündüz ise “Başçavuş cami hicri 1215, miladi 1800 yıllarında yaptırılmıştır. Camimiz kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Camimizin duvarları çiçek motifleriyle süslenmiştir, tavanı ahşaptır. Gelen bütün misafirler camimize hayran kalıyor. Camiye gelen vatandaşlar huzur içinde namaz kılıyorlar. Başçavuş camimiz gerek süslemeleri gerekse ahşap yapısıyla çok güzel bir cami. Bize ecdat yadigarı, camimize gelen vatandaşlar bir çiçek bahçesindeymiş gibi huşu içinde namazlarını kılıyorlar” şeklinde konuştu.

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