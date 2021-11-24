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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’taki anıt ağaçlar zamana meydan okuyor

İHA

Yozgat'ın Çekerek ve Akdağmadeni ilçelerinde bulunan biri meşe biri de kavak olmak üzere iki anıt ağaç, zamana meydan okuyor. Ağaçlar ihtişamı ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Yozgat’taki anıt ağaçlar zamana meydan okuyor

Yozgat’ın Çekerek ve Akdağmadeni ilçelerinde bulunan biri meşe biri de kavak olmak üzere iki anıt ağaç, zamana meydan okuyor. Ağaçlar ihtişamı ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.
Yozgat’ta bulunan anıt ağaçlar ile ilgili yazılı açıklamada bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, Akdağmadeni ilçesinde 551 yıllık meşe, Çekerek ilçesinde ise yaşı 200 yılın üzerinde olan kavak ağacının bulunduğunu belirtti. Çiftçi, tarihe şahitlik yapan ağaçların ziyaretçilerini beklediğini de dile getirdi.
Akdağmadeni ilçesinde bulunan ağacın türünün sapsız meşe ve yaklaşık 551 yıllık olduğunu ifade eden Çiftçi, “Ağacın gövde çevresi 4 metre 20 santim, çapı 1 metre 40 santim ve tepe çevresiyle 300 metrekarelik bir alanı kaplayan özellikleriyle türünde Türkiye şampiyonu bir ağacımızdır” dedi.
Çekerek ilçesi Kamışçık köyünde bulunan ve "ulukavak" olarak adlandırılan anıt ağacın ise 20 metrelik heybetli görüntüsü ile dikkati çektiğini belirten Çiftçi, “8 metre genişliğinde olan ulukavak, Alba cinsi kavak ağacı, 200 yaşından fazla olduğu tahmin ediliyor. Köyün simgesi haline gelen ve heybetli görüntüsü ile dikkat çeken kavak ağacı, köylülerimiz tarafından özenle korunuyor. Köylülerin geleneksel kıyafetlerini giyip kurban keserek dilekte bulundukları kavak ağacı, 1993 yılında sit ilan edildi. Ayrıca ulukavak ağacı, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak, "anıt ağaç" statüsüne kavuşturuldu” ifadelerinde bulundu.

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