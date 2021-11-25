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Yozgat'ta kar yağışı

DHA

Yozgat'ta kar yağışı


Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta gece boyunca etkili olan kar yağışıyla kent merkezi, bembeyaz oldu. Çamlık Milli Parkı'nda ise görsel güzellik oluştu. 
Kentte dün etkili olan yağmur, gece yarısı kar yağışına dönüştü. Sabaha kadar etkili olan yağışla kent merkezi, beyaza büründü. Belediye ve Karayolları ekipleri, yollarda kar temizliği ve tuzlama çalışması yaptı. Çamlık Milli Parkı'nda ise kar manzarası görsel güzellik sundu. Karla kaplı parkı gezen Erdoğan Budak, uzun zamandır Yozgat'a kar yağmadığını belirterek, "Sabah kalktığımda kar yağdığını gördüm. Çamlık Milli Parkı'na geldim, çok güzel görüntüler var. İnşallah bundan sonra da yağış devam eder ve kuraklık sorun olmaktan çıkar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2021-11-25 11:47:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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