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YÖK Başkanvekili Kapıcıoğlu’ndan Rektör Karadağ’a ziyaret

İHA

YÖK Başkanvekili Kapıcıoğlu’ndan Rektör Karadağ’a ziyaret

Yozgat Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin beyaz önlük giyme töreni için Yozgat’a gelen YÖK Başkanvekili Safa Kapıcıoğlu, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ı ziyaret etti.
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ziyarette yaptığı açıklamada; “Diş hekimliği fakültesi öğrencilerine kavuştu. Biz YÖK Başkanvekili Safa Kapıcıoğlu’nu ziyarete gittiğimizde planlamamızda bizim 2022 yılında yapmak vardı. Biz hocamıza alt yapımızdan bahsettik. Diş hekimliği binası ile ilgili bilgi verdik. Hocamız bize aklımızda olmayan bir şey söyledi. Siz 2022 yılını neden bekliyorsunuz? Eğer siz askeri şartları sağlar bunları yaparsanız bu sene itibari ile öğrenci alırız dediğinde biz dekanımızla beraber heyecanlandık. Siz bize böyle güveniniz varsa söz veriyorsanız güveninizi sarsmayacağız dedik. O günden itibaren gece gündüz çalışarak diş hekimliği fakültesini hem öğretim elemanları olarak getirdik. Arkasından da o binamızı eğitim öğretime açacak bir şekilde büyük bir tadilattan geçirdik. YÖK Başkanvekili Kapıcıoğlu sayesinde 41 tane öğrencimiz eğitim öğretime başlamış oldu.” dedi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu ise, Özellikle nazik davetleri için Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ’a teşekkür ediyorum. Tabi Yozgat şehir olarak benim ilk defa geldiğim bir şehir. O bakımdan da Yozgat’ta olmaktan mutluyum, Bugün rektör hocamızın da söylediği gibi özellikle Tıp ve Diş Hekimliği programlarına yeni başlayan öğrencilerin aynı zamanda önlük giyme merasimine de katılıyoruz. Aynı zamanda üniversitemizin diğer programlarını da YÖK başkan vekili olarak yerinde görme fırsatı bulacağım. Bu programların açılması Yükseköğretim kurumunun hem yürütme hem genel kurulunun birlikte kararları ile oluşuyor. Sadece ülke sayısal olarak değil nitelik olarak da en üst düzeyde eğitim alarak mezun olan kişiler yetiştirmek için üniversitelerimiz var. Bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşmasında bir yeri var. Endüstriyel kenevir bakımından Yozgat Bozok Üniversitesi bir ihtisas üniversitesi olarak kabul edildi.” diye konuştu.

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