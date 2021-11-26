Köy çocukları ebru sanatı ile tanıştı

Yozgat’ta unutulmaya yüz tutmuş ebru sanatını gelecek nesillere aktarmak için köy okullarında 300 öğrenciye ebru sanatı tanıtıldı.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında köy okullarında öğrenciler, ebru sanatı ile buluştu. Unutulmaya yüz tutmuş sanatlar içerisinde yer alan ve tekrar canlandırılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında Sorgun ilçesinde 5 köy okulundaki 300 öğrenciye ebru sanatı tanıtıldı.

Sorgun İlçesi Faraşlı İlkokulunda, Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Talip İlbaş tarafından öğrencilere ebru eğitimi verildi. Hayatlarında ilk kez ebru sanatı ile tanışan öğrenciler, usta öğretici İlbaş ile ebru yapmanın heyecanını yaşadılar. Ebru sanatının tüm inceliklerini öğrenen öğrenciler, keyifli geçen etkinlikte, seçtikleri renkler ve su üzerine oluşturdukları desenlerle kağıda hayallerini yansıttı.

Hayatında ilk kez ebru yaptığını söyleyen Faraşlı İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Ravza Nur Dinç, “İlk defa ebru sanatını yapıyorum. Bu sanatı çok sevdim, ilerleyen zamanlarda da yapmaya devam edeceğim. Bu bizim kültürümüz, kültürümüzü öğreniyoruz burada. Ebru sanatı çok hoşumuza gitti, severek yaptık” dedi.

Damla Beksöz isimli 5. sınıf öğrencisi ise, “Burada ilk defa ebru sanatını gördüm. Nasıl yapıldığını hangi malzemeler kullanıldığını gördüm. Ebru sanatını izlemesi kadar yapılması da bizi mutlu etti. Kültürümüze ait şeyleri öğrenmek ve görmek gerçekten çok güzel. Yapılırken hayallerimi ve ruhumu sanata yansıttım” şeklinde konuştu.

3. sınıf öğrencisi Ahmet Dursun Dinç ise “Bugün ebru sanatı yaparken eğlendik, çok güzel bir sanattı, ilk defa yaptım. Kendimi ebru sanatı yaparak geliştireceğim. Bu sanat bizim kültürümüz, bunu biz yaşatmak için öğreniyoruz, bugün burada bize ebru sanatını öğrettiler, eğlendik, mutlu olduk” ifadelerini kullandı.

Köydeki çocukları ebru sanatı ile buluşturmak için çalıştıklarını anlatan Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal da şu şekilde konuştu:

“Halk eğitim merkezinin açmış olduğu kurslar sayesinde şu ana kadar köylerimiz de 300 öğrenciye ulaşarak ebru sanatı öğrettik. Amacımız köydeki öğrencilerimize ebru sanatını öğretmek ve tanıtımını yapmak. Ebru sanatı geleneksel bir sanat, biz bunu çocuklarımıza öğretmek için köylere çıktık, hedefimiz bu yıl içerisinde 500 öğrenciye ebru sanatını öğretmek.”

Ebru sanatı sonrası köy okulundaki erkek öğrencilerin saç traşı, Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Talip İlbaş tarafından yapıldı.

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