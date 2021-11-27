Sorgun’da 32 Hafıza İcazet Töreni Düzenlendi

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 20 bayan, 12 erkek olmak üzere toplam 32 hafız için icazet töreni düzenlendi.

Programın ilki Cumartesi günü bayan hafızlar için Sorgun İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonunda düzenlendi. Programın ikincisi ise bugün Sorgun Salih Paşa Camiinde erkek hafızlar için düzenlendi. Törene konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı 1.Hukuk Müşaviri Selami Açan, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Dr.Medet Coşkun, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğr. Görevlisi Hamdi Arslan, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden’in yanı sıra AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Sorgun Belediye Başkanı M.Erkut Ekinci, AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç, Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, dün 20 bayan hafıza, bugün ise 12 erkek hafıza icazet töreni düzenlediklerini belirterek “Bugün bazı evlatlarımızın Kur'an hıfzını tamamlamasının merasimini yapmak üzere toplandık. Allah bu vesileyle gençlerimizin kalbinden ve yüreğinden Kuran'ın rahmetini eksik etmesin. İnsan yeryüzüne bir kez gelir. O bir kez geldiğinde hayatını değerli şeylerle geçirip bu hayattan gitmekte var, beyhude işlerle hayatını geçirip gitmekte var. Hayatın anlamlı olması Kuran ile tanışmaktır” dedi. Ardından programa katılan Diyanet İşleri Başkanlığı 1.Hukuk Müşaviri Selami Açan, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Medet Coşkun, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğr. Görevlisi Hamdi Arslan, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından 12 hafıza belgelerin yanı sıra çeşitli hediyeler verildi. Öğle namazının ardından ise törene katılan misafirlere yemek ikram edildi.

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