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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toprak işlemesiz buğday ve arpa ekimleri yapıldı

İHA

Toprak işlemesiz buğday ve arpa ekimleri yapıldı

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Toprak işlemesiz tarımın yaygınlaşması ve devamının çiftçilere gösterilmesi için toprak işlemesiz buğday ve arpa ekimleri yapıldı.
Yapılan demonstrasyon ekimleri ile ilgili olarak Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya şunları söyledi; “Toprak işlemesiz tarım; toprağı herhangi bir toprak işleme aleti ile işleme yapmadan ekip biçmek ve tarımsal faaliyete devam etmektir. Bu şekilde tarlada normal tarımsal faaliyetlere devam edilmekte olup toprak işleme ile uğraşılmadığından çiftçi açısından zaman, işgücü ve önemli girdilerden olan mazottan tasarruf sağlanmaktadır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Toprak İşlemesiz Tarımı çiftçilerimize göstermek amacıyla değişik İlçe ve köylerimizde; sürdürülebilirliğini göstermek amacıyla da daha önceki yıllarda uygulanan yerlerde aynı sistemle ekime devam edilmektedir. Bu kapsamda Sarıkaya İlçemize bağlı Bağlıca köyünde 6. Yıl ekimi, Sorgun İlçemize bağlı Doğankent beldemizde ise 2. Yıl ve ilk uygulama ekimleri teknik personellerimiz nezaretinde yapıldı. Son yıllarda yaşadığımız iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle çevrenin, toprağın ve nemin muhafazası önem kazanmıştır. Bu sistemde daha az akaryakıt kullanımı, toprağın, çevrenin ve topraktaki mevcut nemin korunması sağlanmaktadır. Ayrıca bu sistemde anızları toprak üstünde bıraktığımızdan dolayı toprağın organik madde seviyesi artmakta, toprak erozyonu azalmaktadır. İlimizde 5,5 Milyon dekar alanda kuru tarım yapılmaktadır. Bu sistemde dekardan 5 Litre yakıt tasarrufu sağlanmakta ayrıca toprak işleme aletlerine yapılan masraflar, işgücü ve amortisman maliyetleri de en aza inmektedir. Bu sistem yaygınlaştığında tarımda akaryakıt kullanımı azalacaktır. İlimizdeki kuru tarım alanlarımızın yarısında bu sistemi uygulandığında yılda yaklaşık olarak 13 Milyon litre yakıt tasarrufu sağlayabiliriz. Bu sistemde dikkat edilecek hususlar tarlaya her yıl farklı üretim çeşidinden ürün ekilmesi ve konu uzmanlarından teknik bilgi ve yardım alınmasıdır. İl Müdürlüğü olarak biz bu konuda her zaman çiftçimize teknik destek be bilgi vermeye hazırız.” dedi.

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