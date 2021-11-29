Sorgun’da 1000 kişi istihdam edilecek, başvurular başladı

Yozgat’ın Sorgun Belediyesi öncülüğünde ilçeye açılacak olan tekstil fabrikası için personel alımı yapılacak.

Sorgun Belediyesi açılacak olan tekstil fabrikasına personel alacak. Müracaatlar 30 Kasım Salı gününden itibaren Sorgun Belediyesi Özel Kalem Birimine yapılacak.

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci alımlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimiz ilk gün Sorgun’umuzun en büyük sorunlarından olan işsizliğe çare olmak için söz verdik. Çok şükür gayretlerimizin karşılığını da alıyoruz. Bin kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikamız için personel alımlarına başladık. İlk olarak 1835 yaş arası kadın personel alımı yapılacak fabrikaya daha sonraları alımlar artırılarak devam edecek. Toplamda bin kişiye istihdam sağlayacak. Göç veren değil göç alan bir şehir inşa etme çabalarımız sizlerin desteğiyle ve Allah’ın izni ile gerçekleştiriyoruz. Sorgun'umuza hayırlı olsun” dedi.

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