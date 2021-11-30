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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdağmadeni Belediyesi eko-turizme odaklandı

İHA

Akdağmadeni Belediyesi eko-turizme odaklandı

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçede eko turizmin geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek “İlçemize uygulanacak eko turizm modelinin ülke genelinde cazibe merkezi olabilmesi için her yönü ile özgün olması önem arz ediyor” dedi.
Akdağmadeni ilçesi başta olmak üzere Yozgat turizminin gelişmesine katkı sunacak, planlanan birçok yatırıma yön verecek ve oluşturacağı alt sektörler ile Akdağmadeni’nde kırsal kalkınmanın temellerini atacak projede Akdağmadeni Belediyesi çalışmalara başladı.
Akdağmadeni ormanlarının değerlendirilerek turizme kazandırılması hayallerini bir adım daha öteye taşıyan Akdağmadeni Belediyesi, içerisinde çeşitli tesislerinin ve sosyal aktivite alanlarının olduğu, doğal tabiat zenginliklerinin ilçe halkına ve ülke turizmine sunulması için somut adım atmaya başladı. Bu çalışmalar doğrultusunda Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın öncülüğünde, Kırsal Turizm Uzmanı İsmail Şahinbaş, Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksek Okulu Müdürü İlker Kılınç, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yozgat İl Koordinatörü Doğu Sezen ve ORAN Kalkınma Ajansı Turizm Uzmanı Eda Esma Şahin, turizm alt yapısının en güçlü olduğu Marmara Bölgesi’nde incelemelerde bulundu. Oluşturulan ekip, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait “Diriliş Gençlik Kampı” ve “Ormanya” başta olmak üzere Yuvacık, Sapanca ve Abant bölgelerinde birçok özel işletme ve kamp merkezlerini ziyaret ederek Akdağmadeni’ne uygulanması mümkün olan projeleri yerinde inceledi.
Yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın “Covid19 Pandemisi yaşam alanları konusunda yeni bir anlayışı oluşturmuştur. Bu anlayışa göre, kurulacak yeni dünya düzeni insanı huzur ve sükunete erdirecek mekanlarla şekillenecektir. Akdağmadeni Belediyesi olarak hemşerilerimize, bölge halkımıza, milletimize ve tüm doğa severlere hizmet edecek bir tesis kurulumu için mücadelemize devam ediyoruz. İç Anadolu’nun tek kümeli orman alanı olan ve yaklaşık 220 kilometre kare alana sahip ormanlarımız, çeşitli turizm tesisleri ve turizm faaliyetlerine ev sahipliği yapabilecek kıymettedir” dedi.
Başkan Yalçın, “Bozkırın ortasında adeta bir yeşil vaha olan Akdağmadeni Ormanları’nın potansiyelinin değerlendirilmesi artık bir hayalin ötesine geçmelidir. İlçemize uygulanacak eko turizm modelinin ülke genelinde cazibe merkezi olabilmesi için her yönü ile özgün olması önem arz ediyor. Bu hedefimiz doğrultusunda, alanında uzman arkadaşlarımızın yer aldığı bir ekip oluşturduk. Edinilmiş tecrübelerden yararlanarak Akdağmadeni'nde hedeflediğimiz alanın sağlam bir alt yapıya sahip olması için bir dizi ziyaret ve incelemelerimiz oldu. Ekibimizde yer alan kıymetli arkadaşlarıma, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu Bey’e, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız nezdinde bizlere refakat eden görevli arkadaşlarımıza, misafir olduğumuz ve ziyaret ettiğimiz İşletme sahibi ve çalışanlarına teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

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