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Yozgat'ta fırtına çatıları uçurdu

DHA

Yozgat'ta fırtına çatıları uçurdu


Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle havalanan inşaat şantiyesinin metal çatısı, otomobillerin üzerine düştü; pek çok binanın çatısında da hasar meydana geldi.
Yozgat kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, yer yer fırtınaya dönüştü. Lise Caddesi'nde bulunan Valilik binasının yakınındaki inşaat şantiyesinin metal çatısı havalanarak yola düştü. Park halindeki ve seyir halindeki 2 otomobil, metal çatının altında kaldı. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Otomobillerde ise hasar oluştu. Otomobil sürücülerinden Sezai Apaydın, çatının uçtuğunu son anda gördüğünü, frene basmasına rağmen otomobilin duramadığını söyledi. Apaydın, "Normal yolumda ilerliyordum. Sadece çatının devrildiğini fark ettim. Bir anlık oldu" dedi.
Rüzgar ve fırtına nedeniyle Mehmet Hulusi Efendi ve Sarıhacılı Mahalleleri'nde 2 evin çatısı kullanılamaz hale gelirken onlarca binanın çatısında da hasarlar oluştu. Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi'nde Atiye İlgör'ün evinin çatısı fırtınada tamamen yerinden söküldü. Evdeki eşyalar ve kışlık hazırlanan yufka ekmekler rüzgara kapılarak uçuştu. İlgör, yetkililerden yardım isteyerek evinin kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Sakarya İlkokulu ve ortaöğretim pansiyonunun çatılarında da rüzgarın etkisiyle hasar meydana geldi.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2021-11-30 18:46:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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