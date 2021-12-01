1 aylık bebeğini bıçaklayıp, sobada yakarak öldürdü (3)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Yozgat Valiliği'nce Fatma Büyük'ün bebeğini sobada yakarak öldürmesiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlçe Jandarma Komutanlığımız derhal olay yerine intikal etmiş, F.B. isimli kadın gözaltına alınmış, konuyla ilgili ivedilikle adli soruşturma başlatılmıştır. Şahsın diğer çocuğu ise 6284 sayılı kanun çerçevesinde idari koruma kararı alınarak Yozgat Çocuk Destek Merkezi'ne gönderilmiştir. Bu elim olay, valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2021-12-01 17:20:35
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