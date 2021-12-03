Engelli bireylerin el emeği ürünleri sergilendi

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan engelli bireylerin yıl boyunca sosyal aktivitelere katılarak ürettikleri birbirinden güzel el emeği ürünler sergilendi.

Serginin açılışını yapan Vali Ziya Polat, bugün özel eğitim alan öğrencileri, eğitim kurumları ile bakım ve rehabilitasyon merkezini ziyaret ettiklerini söyledi. Dünya Engelliler Günü'nü kutlayan Polat, "Engellileri gününü sadece bir gün değil biz devletimizin tüm kurum ve kuruluşları olarak her zaman onların yanında emrindeyiz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Devletimiz engelli kardeşlerimize en iyi hizmete nasıl verebilirim çabası içerisinde. Devlet ve millet olarak engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız." dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutladı.

Daha sonra Vali Polat ve Belediye Başkanı Köse, engellilerle sohbet ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.