Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine lise diploması imkanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine lise diploması imkanı

İHA

Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine lise diploması imkanı

Yeni düzenleme ile artık mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler, lise diploması alabilmek için fark derslerini mesleki eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayabilecek.
Yozgat’ın Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mesleki eğitimde yaşanan bir sorunu çözmeye yönelik yenilikleri içeren ve Resmi Gazetede yayınlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile ilgili açıklama yaptı. Öcal, mevcut durumda mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin lise diploması alabilmek için kayıt oldukları açık liseleri bitirme oranlarının oldukça düşük olduğunu belirtti. Yeni düzenlemeyle Milli Eğitim Bakanlığı mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerin lise diplomasına erişimlerinde esneklik sağladıklarını ifade etti.
Öcal, "Yapılan düzenleme ile mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerimiz artık istemeleri durumunda mesleki eğitim merkezlerine geldikleri günlerde fark derslerini alabilecekler. Yüz yüze eğitim imkanı, öğrencilerin fark derslerini başarmalarını da kolaylaştıracak. Ayrıca öğrenciler, okula geldikleri gün bu dersleri alacağı için ilave maliyet de üretmeyecek. Artık mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler, diploma alabilmek için fark derslerini ya açık öğretim kurumları yoluyla ya da yeni uygulama olarak mesleki eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayabilecekler." dedi.
Mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrenciler, ortaokul sonrası 4 yıllık zorunlu eğitimi tamamlamalarına rağmen lise diploması alamadıklarını belirten Öcal “Millî Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle öğrencilerin fark derslerini alabilmelerine imkan tanıyarak lise diplomasına sahip olabilmenin önünü açıldı. Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler, sadece bu yolla diploma alabilirken yeni düzenlemeyle öğrenciler okulda fark derslerini yüz yüze eğitim yolu ile tamamlayabilme hakkına sahip oldu. Şuanda Mesleki Eğitim Merkezlerinde yüz yüze eğitimlerimiz devam ediyor. Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere haftada 4 gün boyunca eğitim veriliyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Engelli bireylerin el emeği ürünleri sergilendi
YEREL HABERLER Engelli bireylerin el emeği ürünleri sergilendi
Engelleri basketbol oynayarak aşıyorlar
YEREL HABERLER Engelleri basketbol oynayarak aşıyorlar
Bebeğini sobada yakan anne tutuklandı
YEREL HABERLER Bebeğini sobada yakan anne tutuklandı
25 günlük bebeğini vahşice öldüren anne tutuklandı
YEREL HABERLER 25 günlük bebeğini vahşice öldüren anne tutuklandı
Annesi tarafından vahşice katledilen bebeğin cenazesini alan olmadı
YEREL HABERLER Annesi tarafından vahşice katledilen bebeğin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.