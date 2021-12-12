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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğa turizmini canlandırmak için yürüdüler

İHA

Doğa turizmini canlandırmak için yürüdüler

Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda doğa turizmine katkı sağlamak ve sağlıklı yaşama adım atmak için doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.
Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde “Yozgat için sen de bir adım at” sloganı ile başlayan etkinliğin ilk durağı Yozgat Çamlığı Milli Parkı oldu. Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla başlatılan etkinliğe 7’den 70’e birçok vatandaş katıldı. Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nın eşsiz bitki örtüsü ve doğal güzelliklerini gezen vatandaşlar, hem şehrin kültürünün tanıtımı için hem de sağlıklı yaşam için adım attılar. Yürüyüşün ardından kültürfizik ve egzersiz hareketleriyle yürüyüş son buldu.
Kentin doğal ve kültürel güzelliklerinin doğa yürüyüşleriyle tanıtılması amacıyla Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda başlayan etkinlikler merkez ve ilçelerde de devam edecek.
Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda yürüyüş yaptıklarını söyleyen Osman İçme, “Doğa yürüyüşü yaptık, çamlığın keşfedilmemiş yerlerini gezdik. Burada çamlığı henüz görmemiş arkadaşlarımıza çamlığı gezdirdik. Sağlıklı yaşam için yürüyüş yaptık, doğa ve kültür yürüyüşü yaptık. Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat’taki çamlığımızın tanıtımı için yürüyüşümüzü gerçekleştirdik” dedi.
Ruziye Öngel ise, “Bizim için güzel bir farkındalık yürüyüşü oldu. Çamlığı biz daha önce gezmiştik ama bu etkinlikleri normalleştirmemiz lazım. Hem doğa açısından hem de insan sağlığı açsından hepimizin faydasına alacaktır” şeklinde konuştu.
Etkinliğin çok verimli geçtiğini belirten Yasemin Erkekli de, “Çok güzel bir etkinlikti, düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Çevre yürüyüşü yaptık, çamlığın görmediğimiz yerlerini gördük, keşfetmiş olduk. Devamını da bekliyoruz, çok güzel oldu. Sağlıklı yaşam için de bu etkinliklerin devam etmesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.
Etkinlik hakkında bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Lütfi İbiş ise şu açıklamalarda bulundu:
“İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak gezme ve yürüme kültürümüzü, çamlığımızı tanıtmak ve sağlıklı bir yaşam için bu yürüyüşü başlatmış bulunuyoruz. Doğa ve turizmin alternatiflerinden birisi de doğada yürümektir. Eko turizmi ve şehrimizin değişik noktalarında yürüme kültürümüzü geliştireceğiz sağlıklı kalabilmemiz için. Bu etkinlikler şehrimizde yaşayan insanlara da örnek olacak. Yozgat’ın değişik yerlerinde bu tür etkinlikler ileriki süreçte de devam edecek.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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