Sürek avında kaza kurşunuyla vurulan avcı öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sürek avında kaza kurşunuyla vurulan avcı öldü

DHA

Sürek avında kaza kurşunuyla vurulan avcı öldü


Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YABAN domuzu avlamak için Kocaeli'nden Yozgat'a gelen 40 kişilik avcı grubunda yaşanan kaza sonucu, kafasından vurulan Eyüp Koç (57) hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Yozgat'ta bulunan Divanlı avlağında meydana geldi. Yaban domuzu avlamak için Kocaeli'nden Yozgat'a gelen 40 kişilik avcı grubu, av sonrası yer değiştirmek için pick-up aracına bindi. Ekip, aracın bagaj kısmına tüfekleri yerleştirken silahlardan biri ateş aldı. Tüfekten çıkan kurşun, aracın arka camından içeri girerek pick-upta oturan Eyüp Koç'un başına isabet etti. 
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Eyüp Koç'un cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2021-12-12 22:37:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğa turizmini canlandırmak için yürüdüler
YEREL HABERLER Doğa turizmini canlandırmak için yürüdüler
Şehit Uzman Çavuş Çelik, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Çelik, son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Yıldırım Şehidi Çelik, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Pençe-Yıldırım Şehidi Çelik, Yozgat'ta son ...
Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolun ilk rakibi Gaziantep Hentbol oldu
YEREL HABERLER Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolun ilk rakibi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.