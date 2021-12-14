Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi altyapı yapım işi ihaleye çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi altyapı yapım işi ihaleye çıktı

İHA

Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi altyapı yapım işi ihaleye çıktı

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi’ne yapılacak olan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi alt yapı çalışmalarında ihale aşamasına gelindi.
Boğazlıyan İlçenin kalkınmasına ve gelişimine ivme kazandıracak, ticaretten yatırımlara, üretimden istihdama uzanan çok geniş bir alanda katkı sunacak Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi için daha iyisini planlayarak durmaksızın çalışmaya devam ettiklerini belirten Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, tıpkı OSB’nin kuruluşu gibi altyapı hizmetlerini sağlamak için 3 ay gibi rekor sürede projelerinin tamamlanarak ihaleye çıktığını müjdeledi.
Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, açıklamasını daha sonra şöyle sürdürdü: “Yola çıktığımız ilk günden bugüne, ilçemizin kalkınmasına ve gelişimine ivme kazandıracak, ticaretten yatırımlara, üretimden istihdama uzanan çok geniş bir alanda büyük katkılar sunacak Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgemiz için hep daha iyisini planlayarak durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Organize Sanayi Bölgesi alanımızda tamamlamış olduğumuz ve kullanıma hazır hale getirdiğimiz doğalgaz altyapı çalışmalarını takiben altyapı hizmetlerini sağlamak için yaklaşık 3 ay gibi rekor bir sürede projelerini tamamladığımız “yol, atık su, yağmur suyu, içme suyu ve Telekom” altyapı yapım işinin ihalesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından 27 Aralık saat 10.30’da bakanlığımızda yapılacak olup, resmi ve yerel gazetelerde ilanı yayımlanmıştır. Söz konusu yapım işi ihalesinin gerçekleşmesi ve yer tesliminin yapılmasının ardından yapılacak olan altyapı çalışmaları sayesinde bölgemizi yatırımcı firmaların kullanımına hazır hale getirmiş olacağız. Bu sürecin hızlandırılmasında yanımızda olan, bugüne kadar vermiş olduğu desteklerden ötürü Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendi’ye teşekkürlerimi sunuyorum”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat’ta amatör spor kulüplerine malzeme desteği yapıldı
YEREL HABERLER Yozgat’ta amatör spor kulüplerine malzeme desteği ...
Yerli buğday tohumları toprakla buluştu
YEREL HABERLER Yerli buğday tohumları toprakla buluştu
Domuz avında kaza kurşunu can aldı
YEREL HABERLER Domuz avında kaza kurşunu can aldı
Sürek avında kaza kurşunuyla vurulan avcı öldü
YEREL HABERLER Sürek avında kaza kurşunuyla vurulan avcı öldü
Doğa turizmini canlandırmak için yürüdüler
YEREL HABERLER Doğa turizmini canlandırmak için yürüdüler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.