Yozgat Valisi Polat, "Afetlere hazırlıklı olmalıyız"

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında yapılan çalışmaların ele alındığı İRAP Yozgat Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı Vali Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Polat, afetlere karşı öncesi alınan tedbirlerin çok önemli olduğunu söyledi.

Yozgat Valilik Toplantı Salonunda yapılan bilgilendirme toplantısında Vali Ziya Polat, İl Afet Risk Azaltma Planının ildeki afetlerin risklerini belirlemek can ve mal kaybını azaltmak için kurulduğunu söyledi. 20222026 yılını kapsayacak şekilde İRAP’ın uygulamaya konulduğunu belirten Vali Polat, “ Önemli olan afetlere karşı öncesi alınan tedbirler. Öncelikle buna bakmak lazım. Afetlere hazır mıyız? Özellikle okulların, kamu ve kurumların durumları nasıl onları analiz etmemiz gerekiyor. Afetin ilk saati çok önemli. Devletimiz tüm imkanları ile milletimizin hizmetinde. İlimize ait afet bilgileri çok önemli. Afetler nerede oldu, ne yapmamız gerekiyor geçmiş tecrübelerin bize ileri de ışık olması gerekiyor. Bizim afetlere karşı hazır olmamız lazım. Mevcut durumları değerlendirmemiz lazım” dedi.

Afet eğitimlerinin vatandaşlara ulaşması gerektiğini de dile getiren Vali Polat, “Yapılan bu planların mutlaka tatbikatı yapılmalı. Tatbikatların mutlaka habersiz yapılması gerekiyor. Yozgat genelinde AFAD eğitimleri devam ediyor. Afet bilincini öğrencilerimize, çocuklarımıza aşılamalıyız. Jandarmamız ve emniyetimiz çalışanlarına sertifikalı AFAD eğitimleri verilmeli. Belediyemizden biz Yozgat'ta özel bir kurtarma ekibi istiyoruz. Üniversitemizin de bir afet kulübü kurmasını istiyoruz, gerekirse biz de malzeme desteği çıkarız. Yozgat’ımızı afet olaylarına hazır hale getirilmeliyiz. Bu planların uygulanabilir olmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Toplantının devamında İl Afet ve Acil Durum Müdürü Halil İbrahim İbiş, İl Afet Risk Azaltma Planı çerçevesinde yapılan çalışmalarla birlikte Yozgat’ın genel durumu, tehlike ve risk değerlendirmeleri, mevcut durum analizi, afet risk azaltma amaç, hedef ve eylemleri ile 2022 Afet Eğitim Yılı hakkında ilgili katılımcılara bilgiler verdi.

Toplantıya Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ve daire müdürleri katıldı.

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