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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Karadağ, “Üniversiteleri politik tartışmaların dışında tutun”

İHA

Rektör Karadağ, “Üniversiteleri politik tartışmaların dışında tutun”

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven’in Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bütçe görüşmelerinde Bozok Üniversitesi ile alakalı yaptığı konuşmasına yönelik yaptığı açıklamada üniversitelerin politik tartışmaların dışında tutulması gerektiğini ve eleştirilerin üniversiteye katkı sunulması amacıyla yapılması gerektiğini söyledi.
Yozgat Bozok Üniversitesi rektörlük binasında basın mensupları ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven’in Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bütçe görüşmelerinde Bozok Üniversitesi ile alakalı yaptığı konuşmaya yönelik açıklamalarda bulundu.
Üniversitelerin şehirlerin lokomotifi olduğunu ve Yozgat için de Bozok Üniversitesi çok anlamlı ve değerli olduğunu belirten Rektör Karadağ, “Hem yerel dinamikler hem de bu bölgenin değerleri, üniversitemizi objektif olarak değerlendirsin. Eleştirilecek bir tarafı varsa eleştirsinler. Bizi uyarmak adına üniversitemizin daha iyi hizmetler yapması adına akademiya daha güçlü katkı yapması açısından bizi uyarsınlar, eleştirsinler. Ama ben hep şunu ifade edenlerdenim. Bir defa üniversiteler kesinlikle politikaların tartışma konusu olmamalı. Siyasetin ötesinde değerlendirilmeli hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım. Yozgat Bozok Üniversitesinin her açıdan güçlü olması kazanımlara sahip olması hepimiz için bir kazançtır, değerdir. Bu açından da çeşitli kürsülerde Yozgat Bozok Üniversitesi ile bir şeyler konuşuluyorken bir defa gerçek bilgilere sahip olmamız gerekir, işin aslı nedir öğrenmemiz gerekir” dedi.
CHP Milletvekili Ali Keven’in açıklamalarının kendisini üzdüğünü belirten Rektör Karadağ, “Maalesef bütçe görüşmeleri sırsında CHP milletvekilimiz Ali Keven Bey, meclis kürsüsünde bakanımıza bir şeyler sordu. Tabi bu bizi üzdü. Bölümlerin kapandığından bahsetti, veterinerlik fakültesi binasının olmamasından bahsetti. Tıp fakültesinin yeterli sayıda öğretim üyesinin olmadığından bahsetti. Geleceğin hekimlerini yetiştiriyoruz ama hoca yok dedi. Baktığımızda 10 tane söylediğinin 1 tanesi doğruysa 9 tanesi doğru değildi, gerçek değildi. Yozgat’ın bir milletvekili olarak biz şunu beklerdik. İşin aslı astarı nedir gerçekten üniversitenin bahsedilen temelde ciddi sorunları var mı? Biz her zaman kapımız açık bizzat gelseydi kendisini ağırlasaydık. Üniversite ile ilgili olan bitenleri bizden dinleseydi ve ona göre kürsüde sağlıklı bir şekilde Bozok Üniversitesinin hayrına iyiliklerini de söyleseydi, eksikliklerini de söyleseydi. Daha doğru olmaz mıydı şehrimiz için. Biz el birliğiyle güç birliğiyle üniversiteyi politikanın bir argümanı olarak değil de bir mülahaza içerisinde değil de politikalar üstü bir zeminde görmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bu üniversiteye biz sahip çıkmazsak bu üniversitenin potansiyelini daha da güçlü kılmak adına bu üniversiteye her açıdan yön verecek bir eksende durmazsak, hiç hak etmediği eleştirilere maruz bırakırsak bu üniversite yaralanır, zedelenir. Üniversitenin tercih edilirliği maalesef zayıflar” şeklinde konuştu.

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