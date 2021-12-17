Yozgat’ta kar yağışı etkili oldu

Kış mevsiminin çetin geçtiği illerin başında yer alan Yozgat’ta sabahın ilk ışıklarıyla birlikte beklenen kar yağışı başladı. Yozgatlılar güne beyaz örtü ile uyandı.

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Çalışanlar iş yerlerine öğrenciler de okullarına kar yağışı altında gitti. Karayolları ekipleri anayollarda, belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda ulaşımda aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışmalarına başladı. Karayolları ekipleri, il genelinde bin 150 kilometrelik yol ağında toplam 157 personel 50 araçla karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 5 santime kadar ulaşırken, hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte sis de meydana geldi. Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda sis ve kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kar yağışına sevindiklerini söyleyen Ahmet Karaduman, “Uzun zamandır beklediğimiz kar yağdı. Hayırlı olsun. Kar rahmettir, berekettir. Daha çok yağmasını bekliyoruz, kar yağışına sevindik” dedi.

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