Milletvekili Durmaz’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz'ın vefat eden babası Hacı İbrahim Durmaz, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde toprağa verildi.

Yerköy Molla Hüsrev Camiinde Hacı İbrahim Durmaz (92) için cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Durmaz’ın cenazesi Çiçekdağı Osman Şevki Mahallesi Aile Mezarlığı’na defnedildi.

Cenazeye Yozgat Valisi Ziya Polat, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, çevre il ve ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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