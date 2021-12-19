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Yozgat’ta minik öğrenciler hayvanlar için yuva yapıp yiyecek bıraktı

İHA

Yozgat’ta minik öğrenciler hayvanlar için yuva yapıp yiyecek bıraktı

Yozgat’ta kreş öğrencileri, kış aylarında barınma ve yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için doğaya yuva ve yem bıraktı.
Yozgat'ta yaşları 2 ila 6 arasında değişen kreş öğrencileri, okulda öğretmenleri ile hazırladıkları kedi yuvalarını Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda hayvanların yoğun olarak bulunduğu alana koyarak kedilerin barınma ihtiyacını karşıladılar. Çocuklara erken yaşta hayvan sevgisini aşılamak için başlatılan etkinlikte öğrenciler ayrıca aileleri ve öğretmenleriyle doğaya yem de bırakıp kedilerin beslenmesini yaptı.
Kış mevsiminde sokak hayvanlarını unutmadıklarını söyleyen velilerden Özgür Özer, “Çocuklarımızla beraber kediler için barınak yaptık, onları doğaya bıraktık. Daha sonra çocuklarımızla hayvanlara da yem bıraktık. Sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde yanındayız. Onları unutmayacağız” dedi.
Sokak hayvanlarının da sevgiye, barınmaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Kübra Köksal ise, “Sokak hayvanlarının bu soğuk kış günlerinde beslenmesi bizim için de, çocuğumuz için de önemli. Biz çok mutluyuz, hayvanlar sıcak yuvalarında olacaklar. Onları unutmayacağız, gelip beslenmelerini de yapacağız” şeklinde konuştu.
Kreş öğrencileri de hayvanları çok sevdiklerini belirterek, ormanlık alanda bulunan kedileri beslediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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