Yozgat’ta camiden Sakal-ı Şerif'i çalan zanlılar yakalandı

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Yozgat'ın merkeze bağlı Osmanpaşa köyü Emirci Sultan Türbesi'nde bulunan Sakalı Şerif'i çalan hırsızlık zanlıları yakalandı.



Osmanpaşa köyü Emirci Sultan Türbesi'nde bulunan Sakalı Şerif hırsızlar tarafından çalındı. Cami imamının ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, görüntülerden Sakalı Şerif'i çalan kişilerin M.R.A. (33) ve A.Y. (17) olduğunu belirledi. Zanlılar, jandarma tarafından saklandıkları yerde çaldıkları Sakalı Şerif ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan M.R.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, A.Y. ise serbest bırakıldı.

Sakalı Şerif ise Osmanpaşa köyü cami görevlisine teslim edilirken kutsal emanetin birkaç gün içerisinde yeniden vatandaşların ziyaretine açılacağı öğrenildi.

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