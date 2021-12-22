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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanatla motive oluyorlar

İHA

Sanatla motive oluyorlar

Yozgat Valiliği Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde kalan bedensel engelliler, Halk Eğitim Merkezince açılan el sanatları kurslarıyla motive oluyorlar.
Yozgat Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, engellilerin sosyalleşmesi, zamanlarını iyi değerlendirmesi ve motive olmaları amacıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinesinde çeşitli kurslar açıyor. Açılan kurslarda birbirinden güzel ürünleri meydana getiren bedensel engelli kursiyerler, hem birbirleriyle sohbet etme imkanı buluyorlar hem de zamanlarını daha verimli değerlendiriyorlar. Engellilerin hayata daha motive olmaları için açılan kurslarda engelli bireyler, ahşap yakma, kağıt rölyef, örgü örme, amigurumi, gemi yapımı, resim gibi birçok alanda birbirinden değerli eserleri meydana getiriyor.
Kursta vakitlerinin verimli geçtiğini söyleyen Cennet Arınç, “Burada çeşitli etkinlikler yapıyoruz, el işleri yapıyoruz. Sıkılmıyoruz bebek örüyoruz, kapı süsleri yapıyoruz. Günümüz çok güzel geçiyor. Vaktimizi dolduruyoruz, burada beraber sohbet edip şarkılar söylüyoruz, eğleniyoruz. Ürettiğimiz ürünlerimizden de sergi açıyoruz” dedi.
Kapısı süsü yapan Bilgin Kabakçı ise “Rehabilitasyon merkezimizde bulunan el işi atölyemizde kapı süsleriyle uğraşıyorum. Yaptıkça mutlu oluyorum ayrıca bunları satıyorum. Zamanımız çok güzel geçiyor sıkılmıyoruz, burada mutluyuz” şeklinde konuştu.
Vaktinin büyük birçoğunu el işi atölyelerinde geçirdiğini belirten Zekeriya İnce de “Odalarımızda boş durmaktansa atölyemize gelip sanatla uğraşıyoruz. Burada zaman geçiriyoruz. Ben maket gemi yapıyorum, el işçiliği yapıyorum, maket ev, çeyiz sandığı yapıyorum. Hiç sıkılmıyorum zamanımız neşeli geçiyor. Yararlı olmak amacıyla çalışıyorum” ifadelerine yer verdi.

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