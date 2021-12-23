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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis adaylarına Covid-19 aşısı uygulandı

İHA

Polis adaylarına Covid-19 aşısı uygulandı

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) eğitim gören 185 polis adayına ve personele Covid19 aşısı uygulandı.
Yozgat’ta eğitim öğretime başlayan ve aşılanma zamanı gelen 27'nci Dönem Yozgat POMEM öğrencilerine, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Covid19 aşıları uygulandı. 185 öğrenci ve görevli personelin aşıları sağlık ekiplerince gerçekleştirildi.
27'nci Dönem eğitim öğretim döneminde 814 kadın polisin eğitim gördüğünü belirten Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, korona virüs salgınından korunup eğitime sağlıklı bir şekilde devam edebilmek için aşılamaya önem verdiklerini söyledi. Kişi, “Aşı sürecinde öğrencilerimizin kiminin ilk, kiminin ikinci ve kimi öğrencilerimizin de 3'üncü doz aşıları uygulandı. Sonrasında da süreleri geldikçe diğer öğrencilerimizin de aşılarını devam ettireceğiz” dedi.
Korona virüs salgınından korunmak için devletin ve bilim adamlarının gösterdiği aşı tavsiyelerine uymak gerektiğini de vurgulayan Kişi, “Herkesin aşı olmasını istiyoruz. Bu anlamda devletimizin ve bilim adamlarımızın yanında olmayı, topluma olan sorumluluğumuzu yerine getirmeyi yükümlülük olarak görüyoruz ve aşının yapılması gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

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