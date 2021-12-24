Yozgat’ta manda sütü markalaştırılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta manda sütü markalaştırılacak

İHA

Yozgat’ta manda sütü markalaştırılacak

Yozgat Bozok Üniversitesi ile Sorgun İş Geliştirme Merkezi arasında “Manda Sütü Markalaşıyor” projesi kapsamında üretim işbirliği protokolü imzalandı.
Yozgat Bozok Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilen protokolde, manda sütünden üretilen ürünlerden marka oluşturularak ülke ekonomisine ve üreticiye katkı sağlanması için yapılaması gereken çalışmalar ele alındı. Bu kapsamda üreticiden hijyenik şartlarda toplanan manda sütü, Sorgun İş Geliştirme Merkezinde kurulan süt işleme tesisinde işlenecek. Bu tesislerde üretilen manda yoğurdu, kaymağı, tereyağı ve peyniri markalaştırılacak.
Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci konuşmasında, “Sorgun İŞGEM olarak sağlık kaynağı olan manda süt ürünlerinin üretilmesi ile markalaşma, istihdam ve kırsal kalkınmaya da destek vereceğiz. İŞGEM kaynaklarıyla biran önce üretime başlayıp bu konuda üreticimize her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.
Proje hakkında bilgi veren Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Gürbüz, köy şartlarında üretimi yapılan manda sütünü, tüketicinin istediği hijyenik ve sağlıklı hale getirilip süt ürünlerine dönüştürüleceğini ve proje ile üreticilerin, manda sütünü değerinde ve istedikleri zaman satabileceklerini ifade etti.
İmza törenin ardından İŞGEM Müdürü ve Gıda Mühendisi Salih Kocatepe de, kurulan süt işleme tesisi ve manda sütünden elde edilen ürünler hakkında açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polis adaylarına Covid-19 aşısı uygulandı
YEREL HABERLER Polis adaylarına Covid-19 aşısı uygulandı
Sanatla motive oluyorlar
YEREL HABERLER Sanatla motive oluyorlar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.