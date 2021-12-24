Yozgat'ta jandarma, sokak hayvanları için yiyecek bıraktı



Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta jandarma ekipleri, kışın yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için kırsal alanlara yiyecek bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte etkili olan yağışın ardından kar örtüsü altında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için çeşitli noktalara yiyecek bıraktı. Recepli köyü yakınlarında sokak köpeklerine ekmek ve mama veren ekipler, kuşlar için de buğday bıraktı. Jandarma tarafından kış aylarında hayvanlar için doğaya yiyecek ve yem bırakıldığı da belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2021-12-24 17:40:27



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