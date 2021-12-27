Yozgat'ta kar yağışı çiftçinin yüzünü güldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'ta kar yağışı çiftçinin yüzünü güldürdü

İHA

Yozgat'ta kar yağışı çiftçinin yüzünü güldürdü

Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden biri olan Yozgat’ta, kurak geçen üretim sezonunun ardından, yılın son günlerinde yağan kar yağışı çiftçileri sevindirdi.
Aralık ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı, Yozgat’ta çiftçiye adeta ilaç oldu. Ülke genelinde etkili olan kuraklığın ardından yağan kar, çiftçinin yüzünü güldürürken tarlalarda beyaz örtü ile kaplandı. Çiftçiye rahat bir nefes aldıran kar yağışı, hububat ekili alanların da ihtiyaç duyduğu suya kavuşmasını sağladı. Kar yağışı hem çiftçinin sulama maliyetini düşüyor hem de beyaz örtü ile kaplanan tarlalarda bitkileri dona karşı korumuş oluyor.
Sorgun’un Çakırhacılı köyünde çiftçilikle uğraşan Selahattin İlbaş, kar yağışına sevindiklerini söyleyerek “Şükürler olsun kar yağdı. Ektiğimiz ekinlerin üzeri kapandı. Su ihtiyacımızı giderdi. Çiftçinin biraz da olsa yüzünü güldürdü. Su kıtlığını da karın yağmasıyla birlikte inşallah önleriz. Karın, bitkiyi koruma özelliği var, bitkinin üzerini örtüyor ve donmasını engelliyor. Zaten köyümüzde kuraklık çekiyorduk, bir nebze de olsa kar yağışı yüzümüzü güldürdü. Şu an tarlalarda hububat ekili. Baharda da mercimek, nohut, şeker pancarı ekeceğiz. Karın yağmasına sevindik. İnşallah daha çok yağar ve bizi mutlu eder” dedi.
Çiftçi Kadir İlbaş ise karın bitkisi koruma özelliğinin olduğunu söyleyerek, “Bu sene kar yağdı, ekinlerimizin üzerini yorgan gibi örttü, ekinleri sıcak tutuyor. Bitkileri koruyor. Bu sene zaten su sıkıntısı yaşıyorduk. Karın yağması çok iyi oldu, verimimizi artırır, suyumuzun artmasına sebep olur. Çok güzel oldu, sevindik” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.