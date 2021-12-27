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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta marketlere fahiş fiyat denetimi

İHA

Yozgat’ta marketlere fahiş fiyat denetimi

Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde hizmet veren marketlerde fiyat denetimi yaptı.
Son günlerde döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol eden Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki reyonları tek tek gezerek, gıda ve temel tüketim ürünlerinde olan fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda detaylı denetimde bulundu.
Ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını raporlayan ekipler, ürünlerin gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunlukları konularında inceleme yaptı.
İl Ticaret Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerin süreceği belirtildi.
Market alışverişini gerçekleştiren vatandaşlardan Ahmet Doğan, “Bazı ürünlerde fiyat indirimi yapılsa da yeterli olmuyor. Bazı marketler doların düşmesiyle imkanları dahilinde indirime gitmeye çalışıyor ama bir fayda sağlamıyor. Bunlar geçici çözümler. Asıl sorun stokçularda. Biran önce firmaların fiyatları düşürmesi lazım ki o da marketlerdeki fiyatlara yansısın. Vatandaş da artık rahat etsin” dedi.

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