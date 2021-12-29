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Milli güreşçi Rıza Kayaalp, olimpiyat madalyasıyla kariyerini tamamlamak istiyor

İHA

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, olimpiyat madalyasıyla kariyerini tamamlamak istiyor

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2024 Paris Yaz Olimpiyatları’nda altın madalya kazanarak güreş kariyerini tamamlamak istediğini söyledi.
Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 2020 yılı Ödül Töreni’nde “Üstün Hizmet Ödülü”ne layık görülen milli güreşçi Rıza Kayalap’e ödülü Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ tarafından verildi.
Kendisini bu ödüle layık görenlere teşekkür eden milli güreşçi Kayaalp, “Ülkemize büyük hizmetlerde bulunuyoruz, yeteneğimizi ülkemizin başarısı için kullanıyoruz. Bunun sonucunda da birçok madalyaları ülkemize getirerek bayrağımızı göndere çektiriyoruz. Her zaman şunu söylüyorum; bu işi bırakana kadar zirvede kalmak istiyorum. Yılın sporcusu olarak beni seçtikleri için üniversitemize teşekkür ediyorum. Böyle bir ödülün verilmesi de bizi mutlu ediyor, gururlandırıyor” dedi.
2024 Paris Yaz Olimpiyatları’nda altın madalya kazanarak güreş kariyerini tamamlamak istediğini de belirten Kayaalp, “Benim için yoğun ve zorlayıcı bir süreç olacak. Yaşımız da belli bir yaşa geldi. O yüzden daha dikkatli çalışıp gücümü korumam gerekiyor. Ona yönelik çalışma yapmak istiyorum. Artık 2024 benim son hedefim. Zaten güreşi bırakma yaşına da gelmiş olacağız. Önümüzdeki 2.5 yılı en iyi şekilde değerlendirerek dünyada ve Avrupa’da altın madalyalar kazanıp, Rabbim nasip ederse de olimpiyat altını ile bu işi bitirmek en büyük hayalim. Her zaman şunu diyorum; olimpiyat hayaliyle başladığım bu yolu inşallah olimpiyat madalyasıyla sonlandırırım” şeklinde konuştu.

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