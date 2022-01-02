Hentbol Erkekler 2. Ligi: Yozgat Belediyesi Bozokspor: 33 - Mersin İdmanyurduspor: 20

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hentbol Erkekler 2. Ligi: Yozgat Belediyesi Bozokspor: 33 - Mersin İdmanyurduspor: 20

İHA

Hentbol Erkekler 2. Ligi: Yozgat Belediyesi Bozokspor: 33 - Mersin İdmanyurduspor: 20

Hentbol Erkekler 2. Ligi D Grubu'nda zirve mücadelesi veren Yozgat Belediyesi Bozokspor, Mersin İdmanyurduspor'u 3320 mağlup etti.
Hentbol Erkekler 2. Ligi'nin 3. haftasında Yozgat Belediyesi Bozokspor, Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Mersin İdmanyurduspor'u konuk etti. Müsabakaya etkili başlayan Yozgat temsilcisi, rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyerek ilk devreyi 167 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Yozgat Belediyesi Bozokspor, 3320 kazanarak puanını 6’ya çıkardı ve ligin 3. haftasını da lider tamamladı.
Yozgat Belediyesi Bozokspor'da Ali Rıza Ertürk attığı 9 golle mücadelenin en skorer ismi olurken, Salih Aktaş 6, Hüseyin Önal ise 5 golle ile katkı sağladı. Mersin İdman Yurduspor'da ise Ramazan Budak ve Fırat Tahirler 5’er golle oynadı.
Yozgat Belediyesi Bozokspor, ligin dördüncü haftasını bay geçerken son hafta maçında deplasmanda Osmaniye temsilcisi Kadirli Savrunspor ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Geleceğin aşçıları Yozgat’ta yetişiyor
YEREL HABERLER Geleceğin aşçıları Yozgat’ta yetişiyor
Vali Polat, yılbaşı gecesi çalışan kamu görevlilerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Polat, yılbaşı gecesi çalışan kamu görevlilerini ...
Sorgun’da Mekke’nin Fethi Kutlandı
YEREL HABERLER Sorgun’da Mekke’nin Fethi Kutlandı
Zabıta Ekipleri Pitbull köpekleri için harekete geçti
YEREL HABERLER Zabıta Ekipleri Pitbull köpekleri için harekete geçti
Minik öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor
YEREL HABERLER Minik öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.