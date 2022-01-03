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Üniversiteli öğrenciler ördükleri atkı ve berelerle köy okulundaki öğrencileri ısıtıyor

İHA

Üniversiteli öğrenciler ördükleri atkı ve berelerle köy okulundaki öğrencileri ısıtıyor

Yozgat Akdağmadeni Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, ilmek ilmek ördükleri bere ve atkıları, köy okullarındaki öğrencilere hediye ederek soğuk kış günlerinde yürekleri ısıttı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce başlatılan "Isıtan Eller Projesi" kapsamında yurtta açılan kursa katılan Akdağmadeni Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, kış mevsiminin etkili olduğu kentte, köy okullarındaki çocuklar için atkı, bere ve oyuncak bebek ördü.
Hem köylerdeki kardeşlerinin üşümesini engellemek hem de yüreklerine dokunmak isteyen 25 üniversite öğrencisi, özenle ördükleri atkı, bere, amigurumi bebekler ile çeşitli hediyeleri yurt yöneticileriyle, Akdağmadeni ilçesinde bulunan Oluközü İlkokuluna götürerek çocuklara hediye etti.
Köy okulundaki öğrencilerin içini ısıtmak için projeye katıldıklarını anlatan Gülsüm Adıgüzel, “Köyde eğitimlerini devam ettiren kardeşlerimiz için Isıtan Eller Projesi kapsamında birçok faaliyet gerçekleştirdik. Atkılar bereler ördük, amigurumi oyuncaklar, keçeden çantalar yaptık. Kardeşlerimize bunları ulaştırmak için heyecanlıyız. Onların yüreklerini ısıtmak için bekliyoruz. Ürettiğimiz ürünleri minik kardeşlerimize hediye edeceğiz” dedi.
Nimet Gülmez isimli öğrenci ise “Biz dönemin başında yurdumuzda açılan el sanatları kursuna katıldık. Isıtan Eller Projesi bizim çok hoşumuza gitti, derslerimizden geri kalan kısmında bu projeye destek amaçlı elimizden gelen her şeyi yaptık. Köy okulundaki çocuklarımızın için ısıtabilirsek ne mutlu bize. Atkı, bere, anaokulu çocuklarına oyuncak yaptık, hepsi de el örgüsü. Umarım hediyelerimiz içlerini ısıtacaktır” şeklinde konuştu.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Akdağmadeni Yurt Müdürü Kadir Karaaslan da proje ile ilgili açıklamalar yaparak “Bakanlığımızın sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yurtlarımızda öğrencilerimizde dahil olduğu köy okullarına, ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilerimizin bireysel gelişimlerine faydalı olduğunu düşündüğümüz bir proje. Bu sayede hem ihtiyaç sahibi öğrencilerimizle öğrencilerimizi buluşturmuş oluyoruz hem de öğrencilerimizin faaliyetlerimize katılmalarını sağlamış oluyoruz. Isıtan Eller Projesi kapsamında köy okulundaki öğrencilerimize atkı ve berenin yanı sıra, giysi, kırtasiye malzemesi vererek onları mutlu ettik” ifadelerinde bulundu.

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