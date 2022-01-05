Çekerek’te “Oku-Yoz” projesi başladı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlatmış olduğu “OkuYoz” projesi kapsamında Çekerek’te tüm okullarda öğrenciler kitap okumaya başladı.

Çekerek ilçesinde "Kitap ruha ilaçtır" ve "Her gün ruhumuzun ilacını alıyoruz" sloganları kapsamında “OkuYoz” projesine tüm okullarda start verildi. Bu kapsamda eğitimin her kademesinde dersin ilk 20 dakikası “okuma saati” olarak belirlendi. Kaymakam Güzel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Akkan'da Atatürk İmamhatip Ortaokulu’nda öğrencilerle birlikte kitap okuyarak projeye destek verdi.

Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, okuma saatinin gençlerin ufkunu açacağını ve büyük mesafelerin ancak bu ve buna benzer küçük adımlarla kat edilebileceğini söyledi.

Program sonrası Görsel Sanatlar Öğretmeni Emine Yazarlı tarafından yapılan tablo Kaymakam Güzel’e hediye edildi. Kaymakam Güzel de hediye için Yazarlı’ya teşekkür etti.

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