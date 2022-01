Yozgat’ta uranyum arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde nükleer enerji santrallerinin hammaddesi olan uranyum rezervi tespit etme çalışmaları yeniden başlatıldı. Sorgun ilçesinde 67 bin ton arasında uranyum rezervinin olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye’de son yıllarda başlanılan ve devam eden nükleer enerji santralleri kurulması çalışmalarının yanı sıra bir yanda da hammadde arayışları sürüyor. Bu kapsamda dışa bağımlılığı azaltmak adına en zengin uranyum yataklarının bulunduğu Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Akoluk, Temrezli, Mehmetbeyli, Peyniryemez ve Çakırhacılı köyleri arasındaki arazilerde, devlet eliyle uranyum arama çalışmaları, uzun yıllar sonra yeniden başlatıldı.

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğünce Akoluk, Temrezli, Mehmetbeyli, Peyniryemez ve Çakırhacılı köylerinde sondaj ve fizibilite çalışması gerçekleştirildi. Nükleer santrallerde yakıt olarak kullanabilen uranyumun çıkarılabilmesi için belli bölgelerde 150 metre derinliğe sondaj vuruldu ve numunelerin çıkarıldığı öğrenildi. Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 67 bin ton uranyum rezervinin olduğu da belirtiliyor.

Tarlalarında uranyum araması yapılan Peyniryemez ve Çakırhacılı köylerindeki vatandaşlar da heyecanla çalışmaların sonuçlanmasını bekliyor. Daha önce yabancı şirketler tarafından gerçekleştirilen uranyum arama çalışmalarının şimdiler de devlet eliyle gerçekleştirilmesine mutlu olan köylüler, arama çalışmalarında her türlü fedakarlığa hazır olduklarını belirtti.

Çakırhacılı köyünden Selahattin İlbaş, 3 ay önce köylerinde uranyum arama çalışmaları başlatıldığını söyleyerek, “Köyümüzde Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünce tarlalarımızda uranyum arandı. 4 yere 150170 metre derinliğinde sondaj vuruldu. İnşallah bu çalışmalar köyümüze, memleketimize, ülkemize hayırlı olur. Daha önceleri yurt dışından gelip aradılar, yurt dışından gelip arayana kadar kendimiz, devlet eliyle aranması daha iyi olur. Her şeyimiz milli olursa mutlu, onurlu oluruz. Köy halkı olarak bize de katkısı olur. Sorgun’da Mehmetbeyli, Akoluk, Peyniryemez, Şahmuratlı, Yazılıtaş köyleri arasında birçok yere sondaj vurdular, hepsinde de uranyum çıktı. Sorgun uranyum zenginidir, inşallah muvaffak olacağız, 2023 yılına bağımsız olarak her şeyimizi üreteceğiz” dedi.

Peyniryemez köyünden Hayati Kanıcıoğlu ise “9. Ayda bizim köyümüzde de birtakım çalışmalar oldu. 23 ekip geldi, çalışma yaptı. Mehmetbeyli, Akoluk, Peyniryemez, Şahmuratlı, Yazılıtaş köylerinde uranyum olduğu söyleniyor. Ne aşamada olduğunu biz bilmiyoruz. Türkiye’deki uranyumun yüzde 70’inin burada olduğunu söylüyorlar. Benim kendi tarlamda da bir çalışma oldu, yetkililere sorduğumuzda çalışmanın olumlu olduğunu söylediler. İnşallah bu çalışma vatanımıza milletimize yararlı olur. Bu vatan bizim isteriz ki Türkiye Cumhuriyeti bu rezervleri işleyip kendi hammaddemizi kendimiz üretelim. İnşallah hayırlı olur. Uranyum arama çalışmaları için ne gerekiyorsa biz hazırız. Gerekirse kendi tarlamızı, mülkümüzü vermeye hazırız. Yeter ki biz dünya devi olalım ve kimseye bağımlı kalmayalım” şeklinde konuştu.

