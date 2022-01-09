İşitme ve görme engelli öğrenciler için farkındalık videosu hazırladılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşitme ve görme engelli öğrenciler için farkındalık videosu hazırladılar

İHA

İşitme ve görme engelli öğrenciler için farkındalık videosu hazırladılar

Yozgat Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu, işitme ve görme engelli öğrenciler için okulun tanıtımının yer aldığı farkındalık videosu hazırladı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), her yıl yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyokültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla “Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni” düzenliyor. Bu kapsamda 2021 yılında mekanda ve eğitimde erişilebilirlik kategorilerinde turuncu ve yeşil bayrak ödüllerini almaya hak kazanan Yozgat Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu, bu yıl üçüncü ve son ödül olan SosyoKültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik kategorisinde mavi bayrak ödülünü almak için faaliyetlerini sürdürüyor. Engelli öğrencilere kaliteli bir eğitim ve yaşam ortamı sunmak için fiziksel çalışmalarına devam eden Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu diğer yandan da işitme ve görme engelli öğrenciler için okulun tanıtımının yer aldığı farkındalık videosuyla da SosyoKültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik kategorisinde mavi bayrak ödülü almak için hazırlanıyor.
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulunda yürüme yollarından engelli asansörüne, okul merdivenlerinden sınıf ve sıralara kadar engellilerin kullanmakta zorlandıkları tüm araç ve gereçler onlara uygun hale getirilerek eğitimlerini daha iyi şartlarda sürdürmeleri amaçlanıyor.

“Okulumuz engelli öğrencilere kolaylık sağlıyor”
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Elif Yaren Şahin, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulunun engellilere sağladığı kolaylık dolayısıyla bu okulu seçtiğini söyleyerek “Görme problemim olduğu için bu okulu tercih ettim. Burada hocalarım bana biraz daha tolerans sağlıyor. Sınavlarımda görme problemi yaşadığım için bana yardımcı oluyorlar. Onun dışında duyma problemi de yaşadığım için çok fazla tekrar ediyorlar. Bu şekilde derslerimi tamamlıyorum. Burada olmaktan ve hocalarımdan çok memnunum. Görme kaybım olmasına rağmen bu okulda her şey bizim için düşünülmüş ve tasarlanmış. Okulumuzda da görme ve işitme problemleri olan arkadaşlarımız için klip hazırlandı. Bu da bize büyük bir avantaj sağladı, bunun için de burada okumaya karar verdim” dedi.
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ'ın öncülüğünde, engelsiz üniversite için her türlü imkanı özel gereksinimli bireylere sağlamayı hedeflediklerini belirten Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. İlker Kılıç, 2022 yılında YÖK’ün mavi bayrak ödülüne talip olduklarını söyledi.

“Eşit eğitim hakkına önem veriyoruz”
Akdağmadeni Meslek Yüksek Okulu olarak eşit eğitim hakkına önem verdiklerini de belirten Kılıç, “Herkesin eşit okuma hakkına sahip olması için çabalarımız sürüyor. Bu bağlamda ilk olarak görme ve işitme engelli öğrencilerimiz için tanıtım videomuzu kapsamlı bir şekilde hazırladık. Klipte ilk olarak ilçemizin genel yapısından bahsediliyor ondan sonra okulumuzun imkanları, tüm bölümleri, sosyal olanakları, çevresi, yurtlar ve yemekhaneler yer alıyor. Türkiye’de çeşitli videolar var ama biz bu şekilde kapsamlı bir videoya rastlamadık. İlklerden biri olmak istedik” şeklinde konuştu.

“Mavi bayrak ödülüne de talibiz”
SosyoKültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik kategorisinde mavi bayrak ödülü almak için hazırlandıklarını dile getiren Kılıç, “Geçen yıl mekanda ve eğitimde erişilebilirlik ödülünü bir arada aldık. Son olarak da sosyalkültürel faaliyetlerde erişilebilirlik ödülü var, mavi bayrak. Şu an bu video dahil birçok hazırlığımız sürüyor. Mavi bayrak ödülünü de bu yıl almayı hedefliyoruz. Yozgat Bozok Üniversitesi’nde 3 ödülü de alan ilk birim olmak istiyoruz. Hem de gelecekte engelli öğrenciler için Türkiye’de tercih edilen üniversite olmak istiyoruz, biz eğitimde eşitiz, tüm öğrencilerimizi bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Saraykent’te 4-6 yaş Kur’an kursu sayısı 8’e çıktı
YEREL HABERLER Saraykent’te 4-6 yaş Kur’an kursu sayısı 8’e çıktı
Akdağmadeni Sağlık Merkezi vatandaşın hayatını kolaylaştırıyor
YEREL HABERLER Akdağmadeni Sağlık Merkezi vatandaşın hayatını ...
Yozgat’ta uranyum arama çalışmaları yeniden başlatıldı
YEREL HABERLER Yozgat’ta uranyum arama çalışmaları yeniden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.