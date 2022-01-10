Vali Ziya Polat Yozgat’ta görev yapan gazetecilerle bir araya geldi

Yozgat Valisi Ziya Polat, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla Yozgat’ta görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Yozgat İl Özel İdaresi Misafirhanesinde ulusal ve yerel basın mensuplarıyla buluşan Vali Polat, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Gazetecilerin sorunlarını dinleyen Vali Polat, aynı zamanda Yozgat’ta devam eden çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Vali Polat, “İnanıyorum ki gazetecilerimiz sahip oldukları sorumluluk ile ilimizin ve ülkemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için olumlu rol üstlenmeye devam edecektir. 10 Ocak hem Çalışan Gazeteciler hem de İdareciler Günü, sizin de bizim de günümüz kutlu olsun” dedi.

Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Vali Polat, “ Devlete ve millete hizmet etme yolunda görevler farklı olsa da amaç aynı. Devletimize, milletimize haberi en kısa sürede en doğru şekilde ulaştırmak. Sizler bu yolda emek sarf ediyorsunuz. Biz de bu devlete bu millete hizmet yolunda emek sarf ediyoruz. Hep birlikte Yozgat'a katma değer katacak çalışmalarda bir aradayız ve sahada beraber çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Tüm arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum” şeklinde konuştu.

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