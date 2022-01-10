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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Basilica Tası Gümüşten’ adlı tiyatro oyunu beğeni topladı

İHA

‘Basilica Tası Gümüşten’ adlı tiyatro oyunu beğeni topladı

Yozgat Sanat Tiyatrosu tarafından hazırlanan, Sarıkaya ilçesinde bulunan ve tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan Roma Hamamı’nı konu alan Şifalı Suyun Komik Hikayesi, ‘Basilica Tası Gümüşten’ adlı tiyatro oyunu sergilendi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda sahne alan oyun, tarihi Roma Hamam’ında, Romalılar ile Sarıkayalı ilçe halkı arasında geçen olayları komik bir şekilde anlatırken ilin ve ilçenin tanıtımına da katkı sağlıyor.
Sanatseverler ve halkın yoğun ilgi gösterildiği oyunu ailesi ile izleyen Vali Ziya Polat, oyunun Yozgat’ın ve Roma Hamamı’nın tanıtımına katkı sağlayacağını söyleyerek Yozgat Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burak Öngel ve ekibine teşekkür ederek başarılar diledi.

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