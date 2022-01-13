Yozgat’ta buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı

Yozgat’ta kar yağışının ardından buzlanan yollarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ani düşüşle birlikte yerini önce sağanak yağışa sonra da kar yağışına bıraktı. Yozgatlılar güne kar yağışı ile uyandı. Çalışanlar iş yerlerine, öğrencilerde okullarına kar yağışı altında gitti.

Kar yağışı sonrası buz tutan yollarda ise sürücüler zor anlar yaşadı. YozgatSivas karayolu Muslubelen mevki'inde araçlar buzlanan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Rampayı çıkamayan bazı araçlar panitaj çekerek kaydı. Kara yolları ekipleri ana yollarda, belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı. Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri il genelinde 175 personel ve 99 araçla köy yollarında teyakkuz halinde bekliyor. Kar yağışı ve soğuk hava dalgasının birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor.

Kar yağışına sevindiğini söyleyen Yunus Yıkılmaz, “Yozgat’ta ve ülke genelinde uzun zamandır kar yağmıyordu. Bugün kar yağdı, mutluyuz, sevinçliyiz. En azından salgınlara karşı mikroplar kırıldı, beyazı özlemiştik. Bizimle birlikte çocuklarımız da kar yağışını özlemişti” dedi.

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