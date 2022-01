Gönüllü öğrenciler yurttaki fazla yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Yozgat’ta Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan 5 öğrenci, yemekhanedeki fazla yemekleri, ‘Komşum Projesi’ kapsamında her gün ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Yozgat Kız Öğrenci Yurdu ve Yozgat Çamlık Öğrenci Yurdunda kalan 5 öğrenci, ‘Komşum Projesi’ kapsamında yurtta kendileri için yapılan ve arta kalan yemekleri, ihtiyaç sahipleri ile paylaşıyor. İsrafın önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan proje ile gönüllü öğrenciler, saat 22.30’dan sonra hijyen şartları dahilinde özenle paketlenen yiyecekleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Yozgat Çamlık Öğrenci Yurdunda kalan Emre Ceran isimli öğrenci, “Gençlik ve Spor Bakanlığının başlatmış olduğu Komşum projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere her akşam düzenli olarak yurdumuzdan çıkan yemekleri ulaştırıyoruz. Bu projede gönüllü olmaktan son derece mutluyuz. Biz bu kapsamanda her akşam 7 paket sıcak yemeği ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine bırakıyoruz. Onlar mutlu oluyor biz mutlu oluyoruz” dedi.

Yozgat Kız Öğrenci Yurdunda kalan Menekşe Karacaoğlu ise “Biz bu projeyi gönüllü olarak ve severek yapıyoruz. Kendimizin de aç olabileceğimizi düşünerek diğer insanlara yardımcı olmak istiyoruz. Gerçekten yemekleri götürdüğümüz zaman, yemekleri teslim ederken ailelerin çocukların yüzlerindeki mutluluğu görebiliyoruz. Bize teşekkür ediyorlar biz de çok mutlu oluyoruz. Biz de bu projeyi sürdürmekten mutluyuz. Her gün gönüllü olarak yemeklerimizi dağıtıyoruz” şeklinde konuştu.

Halime Akdemir de, “Şu an yurtta kalıyoruz yurtta yediğimiz yemeklerden ihtiyaç sahibi insanların evine götürüyoruz. Onlarla buluşuyoruz, masum yüreklere dokunuyoruz. Küçücük çocuklar bizi görüyorlar, mutlu oluyorlar. Bu durum bizi de çok mutlu ediyor. Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

