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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor da kupa mesaisi sürüyor

İHA

Türkiye Hentbol Federasyonu 1. Lig Kadınlar A Grubu'nda Yozgat'ı temsil eden Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü, 2226 Ocak 2022 tarihlerinde oynanacak Türkiye Kupası grup müsabakaları hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor da kupa mesaisi sürüyor

Türkiye Hentbol Federasyonu 1. Lig Kadınlar A Grubu'nda Yozgat’ı temsil eden Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü, 2226 Ocak 2022 tarihlerinde oynanacak Türkiye Kupası grup müsabakaları hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ediyor.
Hentbolda 20212022 sezonu Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu. Kadınlarda müsabakalar 2226 Ocak'ta 4 grupta oynanacak. Gruplarında ilk iki sırayı yer alan takımlar çeyrek finalist olacak.
Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü’nün ev sahipliğini yapacağı D Grubu'nda, Süper Lig ekiplerinden Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor ve EGO Spor ile 1. Lig takımlarından Kırşehir Belediyespor yer alacak. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü, ilk maçını 22 Ocak Cumartesi günü Süper Lig lideri Yalıkavakspor ile saat 15.00’da Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda oynayacak.
Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü antrenörü Enis Atmaca, Türkiye Kupası grup müsabakaları hazırlıklarına başladıklarını belirterek, maçların zorlu geçeceğini söyledi.
Süper Lig takımlarıyla oynamanın oyuncularına tecrübe kazandıracağını da dile getiren antrenör Atmaca, “Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar Türkiye Kupası’nda D grubunda mücadele edeceğiz. Şu anda hazırlıklarımıza başladık, müsabakalar 2226 Ocak tarihlerinde Yozgat’ta düzenlenecek. Kadın Süper Lig takımlarının Yozgat’ta oluşu bizim için gurur verici. Müsabakalara çok iyi hazırlanıyoruz, çocuklarımız için Süper Lig takımlarıyla maç yapmak güzel bir tecrübe olacak. Müsabakalara katılan bütün takımlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü takım kaptanı Hilal Doğan ise, “Öncelikle çok iyi bir hazırlık döneminden geçiyoruz, bu turnuvada tecrübe kazanacağız. Süper Lig takımları ile ve denk bir takımla oynayacağız. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi sahada göstereceğiz ve kazanmak için oynayacağız. İddialıyız” şeklinde konuştu.
İlk defa Türkiye Kupası maçlarında oynayacak olmanın heyecanını yaşayan 15 yaşındaki Elif Sude Uyar da, “Türkiye Kupası Yozgat’ta oynanacak. Ben de hentbolcu ablalarımla birlikte maçlarda oynayıp tecrübe kazanacağım. İlk defa Türkiye Kupasında oynayacağım için çok heyecanlıyım. Bu benim için güzel bir tecrübe olacak. Antrenmanlara başladık, iddialıyız kupa maçlarından iyi sonuç elde edeceğimize inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

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