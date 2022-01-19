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Emekli polis, ebru ve hat sanatını 15 yıldır sabır ve sebat ile sürdürüyor

İHA

Yozgat'ta emekli polis memuru Selahattin Kocaer, merakla başladığı ebru ve hat sanatını 15 yıldır sabır ve sebat ile sürdürüyor. Ebru ve hat sanatını birleştirerek ortaya muhteşem eserler çıkartan Kocaer, çalışmalarını huzur içerisinde gerçekleştiriyor.

Emekli polis, ebru ve hat sanatını 15 yıldır sabır ve sebat ile sürdürüyor

Yozgat’ta emekli polis memuru Selahattin Kocaer, merakla başladığı ebru ve hat sanatını 15 yıldır sabır ve sebat ile sürdürüyor. Ebru ve hat sanatını birleştirerek ortaya muhteşem eserler çıkartan Kocaer, çalışmalarını huzur içerisinde gerçekleştiriyor.
Kastamonu'da görev yaptığı dönemlerde ebru ve hat sanatına ilgi duymaya başlayan Selahattin Kocaer (60), gittiği kurslarda bu sanatları öğrenmeye başladı. 2017 yılında polislik mesleğinden emekli olduktan sonra vaktinin büyük çoğunluğunu ebru ve hat sanatına ayıran Kocaer, kendisini bu yönde geliştirerek birbirinden güzel eserler üretmeye başladı.
Emeklilik dönenimin büyük çoğunluğunu ebru ve hat sanatı yaparak geçiren Kocaer, çalışmalarını büyük bir huzur içinde gerçekleştiriyor.
Ebru ve hat sanatını birleştirerek eserler çıkardığını söyleyen Kocaer, “Kamudan emekli emniyet mensubuyum. 2007 yılında Kastamonu’ya tayinim çıktığında orada ebru sanatı üzerine çalışmalar yapmıştım. Daha sonra 2017 yılında polislik mesleğimden emekli oldum. Önceleri yapmış olduğum ebru sanatı ile hüsni hat sanatını birleştirdim. Bu çalışmayı yaparken kopyalama tekniğini kullanıyoruz. Eserleri yaparken ticari bir amaç gütmüyorum. Eşime dostuma yapıyorum ve hayır kurumları için yapıyorum, yardım amaçlı yapıyorum” dedi.
Vaktinin büyük bir kısmını ebru ve hat sanatı ile geçiren Kocaer, “Hobi amaçlı bu sanatları yapıyorum. Boş zamanlarımı bu şekilde gerçekleştiriyorum. Ebru ve hüsni hat sanatını yaparak huzur buluyorum, rahatlıyorum, stres atıyorum. Kalıcı bir şeyler bırakmak istiyorum amatör olarak bu işi sürdürüyorum. Emekli olup boş durmaktansa bu tür işlerle uğraşıp bu sanatları Yozgat’ta elimizden geldiği kadar devam ettirmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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