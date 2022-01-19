Çamlık Milli Parkı'nda gölet buz tuttu 

Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta, kar yağışıyla birlikte soğuk hava etkili olurken, Çamlık Milli Parkı'ndaki Cevdet Dündar Göleti buz tuttu.
Kentte dün başlayan kar yağışı ile birlikte dondurucu soğuk etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezinde 6, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreyi buldu. Çamlık Milli Parkı'ndaki Cevdet Dündar Göleti de buz tuttu. Karla kaplanan bölgede göletin de donmasıyla güzel görüntüler oluştu.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2022-01-19 15:27:57
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