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Yozgat'ta dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama

İHA

Yozgat'ta dolandırıcılık olayına karışan ve jandarma ekipleri tarafından Kahramanmaraş'ta yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yozgat'ta dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama

Yozgat’ta dolandırıcılık olayına karışan ve jandarma ekipleri tarafından Kahramanmaraş’ta yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yozgat’ın Sorgun ilçesi Yukarıemirler köyünde kendisini emniyetten olarak tanıtıp 80 yaşındaki M.Y.’nin banka hesap hareketlerinde FETÖ terör örgütü izlerine rastlandığını ileri sürerek yaşlı adamın 9 bin 500 dolar ve 2 bin 800 lirasını dolandıran şahıslar yakalandı. Kahramanmaraş'ta yakalanan İ.B. (33) ve yabancı uyruklu B.M. (17) Yozgat'a getirildi. Yozgat İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken dolandırıcıların üzerinde bulunan ve M.Y.'ye ait olduğu değerlendirilen 9 bin 500 dolar ve 2 bin 800 lira, jandarma ekipleri tarafından M.Y.'ye teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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