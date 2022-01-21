Savcı Özlem'in ölümü davasında sanık astsubay: Şaka yapıyor sandık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Savcı Özlem'in ölümü davasında sanık astsubay: Şaka yapıyor sandık

DHA

Savcı Özlem'in ölümü davasında sanık astsubay: Şaka yapıyor sandık


Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, cumhuriyet savcısı Özlem Salkım'ın (28) doğum günü kutlamasında başından tabancayla vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S.'nin tutuksuz yargılanmasına başlandı. Ahmet M., duruşmada, "Önce şaka yaptığını düşündük. Bize doğru çevirdi silahı ve yere doğru tutarak, kullanıma hazır hale getirerek, kendi kafasına tutmasıyla silah patladı" dedi.
Sorgun Adliyesi'nde görev yapan cumhuriyet savcısı Özlem Salkım, geçen yıl 24 Mart'ta, Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evinde, arkadaş grubuyla doğum gününü kutlarken, başından tabancayla vurularak, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından evde bulunan astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S. ile Özlem Salkım'ın arkadaşı cumhuriyet savcısı H.A. ile adliyede kantin görevlisi gözaltına alındı. 4 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Ahmet M. ve Mehmet S. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken, H.A. ve kantin görevlisi hakkında da kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.
'GÖREVSİZLİK' TALEBİNE RET
Tutuksuz sanıklar Ahmet M. ve Mehmet S.'nin, Sorgun 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya sanıklardan Ahmet M., Salkım'ın anne ve babası, taraf avukatları katılırken, diğer sanık yer almadı. Salkım ailesinin avukatı Emin Erkılıç'ın, davanın ağır ceza mahkemesinde 'kasten öldürme' suçundan görülmesi gerektiği gerekçesiyle mahkemeye verdiği 'görevsizlik' talebi kabul edilmedi. 
'KENDİ KAFASINA TUTMASIYLA SİLAH PATLADI'
Sanık Ahmet M., savunmasında, iddianamede yer alan ifadesini tekrarlayarak, savcı Salkım´ın kapıyı açmak için yöneldiğinde kitaplıkta bulunan silahı gördüğünü ve silahı aldığını söyledi. Ahmet M., "Önce şaka yaptığını düşündük. Bize doğru çevirdi silahı ve yere doğru tutarak, kullanıma hazır hale getirerek, kendi kafasına tutmasıyla silah patladı. Bu olanlar 1-2 saniye içerisinde oldu" dedi.
Duruşma, diğer sanık Mehmet S.'nin savunmasının alınması ve tanık ifadelerinin tamamlanması için ertelendi.
'ADALETTEN ONUN HAKKINI İSTİYORUM'
Duruşmanın ardından açıklama yapan Özlem Salkım'ın babası Ramazan Salkım, sanıkların 'kasten öldürme' suçundan yargılanması gerektiğini belirterek, "İnşallah adalet yerini bulur da kızımızın kanı yerde kalmaz. Bunu bekliyoruz, acımız dinmiyor. Gece gündüz uykumuz yok, bizim tek isteğimiz adalet yerini bulsun istiyoruz" dedi. 
Anne Rahime Salkım ise "Ben kızımı adalete verdim, adaletten de hakkımı istiyorum. Benim çocuğumun hakkını yediler, hayalleriyle oynadılar, dünyasını yıktılar. Ben onu öksüz aldım, 3 aylıkken yurttan aldım. Ben onu yürüttüm, büyüttüm. Adalet adamı yaptım. Adaletten de onun hakkını istiyorum. Adalet yerini bulacak" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2022-01-21 16:00:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat’ta öğrenciler karnelerini aldı
YEREL HABERLER Yozgat’ta öğrenciler karnelerini aldı
Yozgat'ta dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Yozgat'ta dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama
Çamlık Milli Parkı'nda gölet buz tuttu 
YEREL HABERLER Çamlık Milli Parkı'nda gölet buz tuttu 
Yozgat’ta 105 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi
YEREL HABERLER Yozgat’ta 105 adet 100 liralık sahte banknot ele ...
Emekli polis, ebru ve hat sanatını 15 yıldır sabır ve sebat ile sürdürüyor
YEREL HABERLER Emekli polis, ebru ve hat sanatını 15 yıldır sabır ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.