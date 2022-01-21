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Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüyle ilgili davada ilk duruşma yapıldı

İHA

Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüyle ilgili davada ilk duruşma yapıldı

Yozgat'ta başından tabancayla vurulan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması yapıldı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Cumhuriyet Savcısı 28 yaşındaki Özlem Salkım'ın doğum günü kutlamasında başından tabancayla vurulması sonucu yaşamını yitirmesine yönelik yürütülen soruşturmanın ardından Sorgun 1. Asliye Ceza Mahkemesinde davanın ilk duruşması yapıldı.
Olayda kullanılan silahın sahibi astsubay Ahmet M. ile diğer astsubay Mehmet S. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle görülen dava iddianamenin okunmasının ardından başladı.
Salkım ailesinin avukatı Emin Erkılıç’ın, davanın Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürme’ suçundan görülmesi gerektiği gerekçesiyle Sorgun 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne verdiği 'görevsizlik' dilekçesi mahkeme tarafından reddedildi. Duruşmaya, savcı Özlem Salkım'ın anne ve babası ile yakınları ve sanıklardan Ahmet M. katıldı.
Sanıklardan Ahmet M. beyanında beraatını talep ederek, “Benim Özlem savcı ile herhangi bir husumetim asla yoktur, aksine kendisi beni kardeşi, yakın arkadaşı olarak gördüğünü konuşmalarında dile getirdi. Olay esnasında olay yerinde bulunan ben dahil hiç kimsenin alkolden kaynaklı kontrol kaybı, konuşma zafiyeti, fevri tavrı yoktu. Benim olayla ilgili herhangi bir kusurum yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum” dedi.
Bir sonraki duruşma 29 Nisan 2022 tarihine ertelendi.
Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan savcı Salkım'ın babası Ramazan Salkım, “Sanıkların kasten öldürme suçunda değil de ihmal suçundan yargılanmalarına tekrar itiraz ettik. Bu durum değerlendirilecek, 29 Nisan’da da karar verilecek. İnşallah adalet yerini bulur da kızımızın kanı yerde kalmaz. Bunu bekliyoruz, acımız dinmiyor. Gece gündüz uykumuz yok, bizim tek isteğimiz adaletin yerini bulsun istiyoruz” dedi.
Anne Rahime Salkım ise savcı Özlem Salkım’ın öldürülmesine ilişkin adalet isteğini belirterek, “Ben kızımı adalete verdim adaletten de hakkımı istiyorum, sonuç bu çıkacak. Benim çocuğumun hakkını yediler, hayalleriyle oynadılar, dünyasını yıktılar. Ben onu öksüz aldım, 3 aylıkken yurttan aldım. Ben onu yürüttüm, büyüttüm. Adalet adamı yaptım. Adaletten de onun hakkını istiyorum. Adalet yerini bulacak” şeklinde konuştu.
Sorgun Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, 24 Mart 2021 tarihinde Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evinde, arkadaş grubuyla doğum gününü kutladığı sırada başından tabanca ile vurularak ağır yaralanmış, Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınan Salkım, 27 Mart 2021'de hayatını kaybetmişti.

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