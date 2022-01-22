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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta tipi

İHA

Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden kar yağışı ve tipi, kent merkezinde ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiliyor.

Yozgat’ta tipi

Yozgat’ta sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden kar yağışı ve tipi, kent merkezinde ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısında bulunduğu iller arasında yer alan Yozgat’ta beklenen kar yağışı, tipi ile birlikte etkili oldu. Son günlerde dondurucu soğukların hakim olduğu kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri, il genelinde bin 150 kilometrelik yol ağında 5 merkezde 157 personel ve 50 araç ile kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.
Amatör Küme Lig maçlarının oynanması için ekipler, sahaları futbol oynamaya elverişli hale getirmek için kar temizleme çalışması yaparken, futbolcular kar yağışı ve tipi altında mücadele etti.
Okulların tatil olmasıyla birlikte çocuklar da kar yağışını fırsata dönüştürerek kar topu oynadı. Kentte yoğun kar yağışının hafta boyu devam etmesi bekleniyor.
Kar yağışına sevindiğini söyleyen Hasan Kılıç, “Yozgat’ta sabah hem kar yağışı hem de fırtına oldu, hayatı olumsuz etkiledi. Kar bereket. Su verim, kar her şey” dedi.
Kemal Güvel isimli öğrenci ise, “Dershaneden geldik. Çıkışta kar topu oynadık arkadaşlarımızla. Bir aydır böyle karın yağmasını bekliyorduk. En sonunda yağdı da kar topu oynuyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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