Yozgat'ta 247 köy yolu kardan kapalı



Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 247 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte dün sabah başlayan ve bugün de etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, 247 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışma başlattı. Belediye ekipleri şehir içinde, karayolları ekipleri ise şehirler arası yollarda kar küreme ve tuzlama çalışma yaptı. Vatandaşlar karı sevinçle karşıladıklarını belirterek, özellikle bu yağışların kuraklığı karşı çok önemli olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2022-01-23 12:03:12



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