Yozgat’ta kapanan 247 köy yolu için çalışma başlatıldı

Yozgat’ta kapanan 247 köy yolunda İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Yozgat’ta dün sabah başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının 40 santimetre olduğu kentte 247 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, köy yollarında karla mücadeleye devam ettiklerini söyleyerek, “99 iş makine aracı, 170 personelle 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da çok fazla fırtına var, vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça yola çıkmasınlar. Biz elimizden geldiğince acil hastalar, ambulans ve diğer durumlar için köy yollarını açmaya çalışıyoruz” dedi.

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