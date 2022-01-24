Yozgat’ta karla kaplı yollarda araçlar mahsur kaldı, özel halk otobüsü kara saplandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta karla kaplı yollarda araçlar mahsur kaldı, özel halk otobüsü kara saplandı

İHA

Yozgat’ta karla kaplı yollarda araçlar mahsur kaldı, özel halk otobüsü kara saplandı

Yozgat’ta etkisini artıran kar sürücülere zor anlar yaşattı. Şehir merkezinde karla kaplı yolda mahsur kalan sürücülerin yardımına vatandaşlar koştu.
Yozgat’ta 3 gündür devam eden kar yağışı ile kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Karayolları ana yollarda kar temizleme çalışması yaparken, şehir merkezinde ise karla kaplanan yollarda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar kara gömülürken, yolda kalan bir araç sürücüsünün yardımına vatandaşlar yetişti. Dörtyol mevkiinde kara saplanan özel halk otobüsü de uzun uğraşlar sonucu vatandaşların yardımıyla kardan kurtarıldı. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar karda yürümekte zorlanırken, esnaf iş yerlerinin önündeki karı temizleyerek güne başladı.
Halil Şenyürek isimli esnaf, “Ortalık kar içinde, yollar hep kapalı. Geldik dükkanımızın önünü temizledik. Şu an kendi imkanlarımızla iş yerimizin önündeki karı temizliyoruz” dedi.
Vatandaşlardan Rasim Demirkapak ise, “Yozgat’a 30 sene önce yağan kar böyleydi. Eski kar geldi, seviniyoruz. Yollar ne kadar kapalı olsa da bereket. Şu an 1 metreye kadar kar var. Sevinçliyiz, inşallah daha da devam eder” şeklinde konuştu.
Aracı yolda kalan sürücü Soner Kaplan, “Yoğun kar yağışı sonrası belediyemizin çalışmaması sonucu aracımızı çok zor ilerlettik. İnsan gücüyle arkadaşlarımızın yardımıyla çıkardık. Başka yapacak çaremiz yok” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat’ta tepsiyle kayak, çılgınca eğlence "Tepsilerle kayıyoruz, karın tadını çıkarıyoruz"
YEREL HABERLER Yozgat’ta tepsiyle kayak, çılgınca ...
Yozgat Valiliğinden 2 gün idari izin kararı
YEREL HABERLER Yozgat Valiliğinden 2 gün idari izin kararı
Yozgat’ta kapanan 247 köy yolu için çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Yozgat’ta kapanan 247 köy yolu için çalışma ...
Yozgat'ta 247 köy yolu kardan kapalı
YEREL HABERLER Yozgat'ta 247 köy yolu kardan kapalı
Yozgat Belediyesi sınıfta kaldı
YEREL HABERLER Yozgat Belediyesi sınıfta kaldı
Yozgat’ta kar ulaşımı aksattı, çok sayıda tır ver araç yolda kaldı
YEREL HABERLER Yozgat’ta kar ulaşımı aksattı, çok sayıda tır ver ...
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Yalıkavakspor: 43 - Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar GSK: 20
YEREL HABERLER Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Yalıkavakspor: 43 - ...
Yozgat’ta tipi
YEREL HABERLER Yozgat’ta tipi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.