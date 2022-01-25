Kardan adamın kafasını kırıp, şapkasını aldılar

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Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde 2 kişinin kardan adamın kafasını kırıp, şapkasını alması güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde 2 kişiden biri, iş yerinin önündeki kardan adamın başına yumruk attı. Diğeri ise yere düşen kardan adamın başını tekrar yerine koymaya çalışsa da başarılı olamayınca şapkasını alıp, kendi kafasına takarak arkadaşıyla birlikte bölgeden ayrıldı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Yozgat / Sorgun Halit YILMAZ

2022-01-25 12:04:34



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