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Alperen, yeni doğum yapan köpek ve yavrularına sahip çıktı

DHA

Alperen, yeni doğum yapan köpek ve yavrularına sahip çıktı


Halit YILMAZ/ SORGUN(Yozgat), (DHA)YOZGAT'ın Sorgun ilçesi Araplı beldesinde 10 yaşındaki Alperen Atıl, iki arkadaşı ile birlikte sokakta bitkin halde bulduğu yeni doğum yapan köpek ve 11 yavrusunu kömürlüğe götürerek, beslemeye başladı.
4'üncü sınıf öğrencisi Alperen Atıl, arkadaşları Mehmet Emir Kılıç ve Mücahit Karaarslan'ın yardımıyla sokakta yeni doğum yapan köpeği ve 11 yavrusuna sahip çıktı. Atıl ve arkadaşları, kar ve soğuk nedeniyle yiyecek bulamadığı için bitkin düşen köpek ile yavrularını evinin kömürlüğüne götürdü. Yaklaşık 20 gündür kömürlükte köpeğin beslenmesini sağlayan Atıl, "İlk bulduğumuzda soğuktan donmak üzereydiler. Eski battaniye sarıp ısıttım ve daha sonra arkadaşlarımla fırından ekmek alıp karınlarını doyurduk. 20 gündür onlara ben bakıyorum. İnsanların bu soğuk kış günlerinde hayvanlara karşı biraz daha hassas olmalarını isterim" dedi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Yozgat / Sorgun Halit YILMAZ
2022-01-25 17:12:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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